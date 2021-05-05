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05.05.2021 20:02
Рубрика: Спорт

Раскинули "Сити"

Клуб из Манчестера дважды обыграл "ПСЖ" и вышел в финал Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
Первым участником решающего матча Лиги чемпионов стал "Манчестер Сити". В полуфинале английский клуб дважды обыграл "Пари Сен-Жермен" - 2:1 и 2:0.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" выиграл в 11 матчах из 12. Фото: Reuters В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" выиграл в 11 матчах из 12. Фото: Reuters
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" выиграл в 11 матчах из 12. Фото: Reuters

"Сити" - лучшая команда нынешнего розыгрыша еврокубков. Это подтверждает статистика: из 12 встреч футболисты Хосепа Гвардиолы победили в 11 с разницей мячей 25-4. Фантастические показатели, особенно с учетом сверхплотного календаря, когда выходить на поле приходится чуть ли не дважды в неделю.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Клуб из Манчестера долго шел к этому успеху. За последние десять лет владельцы "горожан" вложили в усиление состава около миллиарда евро, пригласили нескольких известных наставников, но наивысшим достижением в Лиге чемпионов до сих пор оставался выход в полуфинал еще при Мануэле Пеллегрини в 2016 году. Хосеп Гвардиола, которого многие эксперты считают чуть ли не лучшим тренером в истории, никак не мог вывести "Сити" хотя бы в 1/2 финала. Но вот этот момент настал. И похоже, "горожан" не остановить. Будь то "Челси" или "Реал", накануне боровшиеся за вторую путевку в финал.

- Конечно, за последние десять лет мы инвестировали много денег в команду. Если некоторым хочется думать, что наш успех связан только с финансами, то все в порядке. Однако за кулисами происходит много невероятных вещей. То, чего мы добились за четыре года, - это фантастика. Я говорю о Премьер-лиге, Кубке лиги, разных кубках. Дойти до финала Лиги чемпионов очень сложно. Это самый трудный турнир. Мы заслужили право быть в финале, - подчеркнул Гвардиола.

Для Гвардиолы этот финал Лиги чемпионов станет первым с 2011 года, когда он еще работал в "Барселоне" и переиграл в Лондоне "Манчестер Юнайтед". Что касается "Сити", то "горожане" еще ни разу не участвовали в решающей встрече ЛЧ, а в последний раз выступали в финале еврокубков аж 51 год назад: в 1970 году "горожане" завоевали Кубок обладателей кубков.

"Манчестер Сити" впервые в истории примет участие в решающей встрече главного еврокубкового турнира

Если говорить о "ПСЖ", то парижан уже в который раз подводят нервы. Создается ощущение, что команда, составленная сплошь из звезд во главе с Неймаром, элементарно не умеет проигрывать. В обеих встречах с "Манчестер Сити" французский клуб оставался в меньшинстве. Но если удаление Идриссы Гуйе произошло после игрового момента, то красная карточка Анхелю Ди Марии была показана за неспортивное поведение. Уже за пределами поля аргентинец зачем-то наступил на ногу Фернандиньо, за что справедливо ушел в раздевалку.

Самое интересное, что даже после удаления Ди Марии футболисты "ПСЖ" продолжали откровенно грубить. Каким-то чудом избежал той же участи, что и аргентинец, Марко Верратти. Пожалел арбитр защитника парижан Преснеля Кимпембе, который за удар по ногам Габриэла Жезуса обязан был получить красную карточку. Что интересно: свое поведение игроки французской команды оправдывают тем, что, дескать, сам рефери Бьорн Куйперс проявил к ним неуважение.

- Судья послал меня в известном направлении. И не только меня, но еще Паредеса. Я таких вещей никогда не говорил, иначе меня бы дисквалифицировали на десять матчей, - негодовал Верратти.

Разумеется, "ПСЖ" проиграл "Сити" не из-за удалений и арбитра. Достаточно обратиться к статистике ответного матча, в котором парижане с Неймаром не нанесли ни одного удара в створ. Несмотря на это, главный тренер парижан Маурисио Почеттино не считает, что его футболисты провели неудачную встречу.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
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- Из 180 минут мы 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. "ПСЖ" сыграл так, как планирован. Начали матч очень хорошо, создавали моменты, доминировали. Не все могут это сделать во встрече с такой командой, как "Манчестер Сити". Просто иногда в футболе нужно немного удачи в каких-то эпизодах. Они реализовали свои моменты и были безжалостны в атаке. В этом и вся разница, - отметил Почеттино.

Аргентинец коснулся также темы с оскорблениями судьи в адрес Верратти и Паредеса. По словам Почеттино, возможно, УЕФА стоит провести расследование.

- Сейчас самое важное - то, что мы не вышли в финал. Но, конечно, со скамейки запасных я не слышал каких-то слов. Если что-то подобное произошло, то, полагаю, УЕФА следует разобраться в этом, - сказал Почеттино.

Тем временем

Итальянская "Рома" объявила о назначении главным тренером со следующего сезона знаменитого Жозе Моуринью. Португалец подписал контракт сроком до лета 2024 года. Последним клубом Моуринью был "Тоттенхэм", откуда он ушел в прошлом месяце. Отметим, что Жозе ранее работал в Италии: с 2008 по 2010 год он возглавлял "Интер". С миланской командой специалист дважды стал чемпионом страны, по разу завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также выиграл Лигу чемпионов.

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