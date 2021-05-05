Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ

Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби обогнал россиянина Александра Овечкина по очкам, набранным за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Минувшей ночью "Питтсбург" встречался с "Филадельфией" и одержал уверенную победу - 7:3. В составе победителей дублем отметился Сидни Кросби, также один раз он ассистировал партнерам. Две голевые передачи на счету Евгения Малкина.

Благодаря набранным трем очкам Кросби набрал 1323 очка за 1037 матчей в регулярных чемпионатах. Он вырвался вперед в очном споре с Александром Овечкиным, у которого 1320 очков 9730 шайб и 590 передач.

С учетом того, что российский форвард "Вашингтона" получил очередное повреждение, Кросби может в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ заметно оторваться от конкурента.

При этом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ Кросби пока занимает лишь 34-е место.