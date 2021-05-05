"Крылья Советов" выиграли ФНЛ, Сергеев побил рекорд турнира по голам

Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли московский "Спартак-2" в отложенном матче 35-го тура ФНЛ и досрочно обеспечили себе победу в первенстве.

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу волжан. Дубль оформил Иван Сергеев, отличившийся на 30-й и 57-й минутах. В его активе мог быть и хет-трик, но форвард не реализовал пенальти на 47-й минуте.

Всего на счету Сергеева стало 39 голов в текущем первенстве, и это новый рекорд турнира. Прежнее достижение установил нападающий грозненского "Терека" Андрей Федьков в 2004 году - в том сезоне он провел 38 мячей.

"Крылья Советов", ранее уже гарантировавшие себе путевку в Российскую премьер-лигу, набрали 95 очков и за два тура до окончания первенства стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, "Оренбурга", у которого 88 баллов.