"Манчестер Сити" вновь обыграл "ПСЖ" и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" победил в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" со счетом 2:0. "Горожане" стали первыми участниками решающей встречи турнира.

Неделю назад в Париже "Сити" выдал впечатляющий второй тайм, по ходу которого команда забила два мяча и вырвала важнейшую победу. Если откровенно, уже тогда стало понятно, что шансов у парижан на выход в финал немного. Тем более с учетом травмы одного из лидеров "ПСЖ" Килиана Мбаппе, так и не вышедшего на поле в Манчестере.

"Горожане" спокойно готовились к ответной встрече, обыграв в конце прошлой недели в чемпионате "Кристал Пэлас" (2:0). Если не произойдет форс-мажора, "Сити" выиграет Премьер-лигу. Однако ни для кого не секрет, что главная цель этого клуба - триумф в Лиге чемпионов.

По сути, во вчерашнем матче команда из Манчестера не оставила Неймару и компании никаких шансов. По голу в каждом из таймов забил Рияд Марез. Отметим, что гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Анхеля Ди Марии за неспортивное поведение. Аргентинец уже за кромкой поля зачем-то наступил на ногу Фернандиньо и получил прямую красную карточку.

Таким образом, "Манчестер Сити" впервые в истории примет участие в финале Лиги чемпионов. Его соперник определится в среду вечером по итогам игры "Челси" - "Реал". Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.