Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев оформил дубль в матче 35-го тура первого дивизиона чемпионата России (ФНЛ) против "Спартака-2" - 2:0.

Таким образом, Сергеев с 39 забитыми мячами побил рекорд по количеству голов за один сезон в ФНЛ. Иван перебил достижение экс-форварда "Терека" (прежнее название "Ахмата". - Прим. "РГ") Андрея Федькова, который в 2004 году отличился 38 раз.

Отметим, что "Крылья Советов" досрочно оформили путевку в Премьер-лигу, одолев в прошлом туре "Акрон" (2:1). К слову, в той встрече победный мяч уже в компенсированное время забил как раз Сергеев.

После 39 туров в активе самарской команды 92 очка. Помимо триумфа в ФНЛ "Крылышки" могут завоевать престижный трофей - Кубок России. В финале турнира Сергеев и его одноклубники встретятся 12 мая в Нижнем Новгороде со столичным "Локомотивом".