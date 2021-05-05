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05.05.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Простили грубияна

Обидчик Панарина отделался штрафом
Текст: Илья Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
Форвард "Вашингтона" Том Уилсон заплатит штраф в размере пяти тысяч долларов за свои действия в недавнем матче против "Рейнджерс" (5:2). Во втором периоде встречи Уилсон сначала ударил в лицо лежавшего Павла Бучневича, а затем опрокинул на лед Артемия Панарина, схватив его за волосы.

Инцидент вызвал волну возмущения в североамериканском хоккейном сообществе, особенно с учетом того, что Уилсон уже неоднократно получал дисквалификации за грязные действия. Однако в этот раз Национальная хоккейная лига посчитала достаточным оштрафовать игрока.

Финальный вердикт относительно поступка Уилсона вызвал не меньшее негодование, нежели сам инцидент. Так, "Рейнджерс" уже выпустил заявление, в котором призвал руководителя департамента по безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса уйти в отставку. Кроме того, свое разочарование высказали многие эксперты и игроки.

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