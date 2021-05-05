В баскетбольной Евролиге определились все участники "Финала четырех", который пройдет в немецком Кельне c 28 по 30 мая. Полуфинальные пары получились следующие: ЦСКА - "Анадолу Эфес" (Турция), "Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия).

ЦСКА первым обеспечил себе место в квартете сильнейших, обыграв в противостоянии до трех побед турецкий "Фенербахче" - 3-0. А вот в остальных четвертьфинальных сериях для выяснения сильнейшего потребовались пятые матчи. В том числе и в паре "Барселона" - "Зенит", где в решающей битве сильнее оказались испанцы - 79:53.

В перспективы питерской команды против победителя регулярного чемпионата перед стартом серии верилось слабо, однако "Зенит" уважать себя заставил, чем заслужил комплименты независимо от исхода пятой игры. Если бы подопечным Хавьера Паскуаля все-таки удалось дожать соперника, питерская команда стала бы первой, сумевшей пробиться в "Финал четырех" с восьмого места в "регулярке". Увы, исторический момент придется отложить до следующего раза. В решающем матче, проходившем в столице Каталонии, барселонские звезды сумели взять себя в руки, а вот "Зенит", наоборот, провел свой худший матч в этой серии. Гости реализовали всего 35 процентов бросков со средней дистанции и 22 процента из-за трехочковой дуги. При таких неважных показателях питерцы позволяли себе слишком часто ошибаться и со штрафной линии (61 процент попаданий). С такими показателями "Барсу" не обыграть.

- Сегодня на площадке была лишь одна команда - "Барселона", - резюмировал наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Мы начали игру плохо, а "Барса" создала небольшое преимущество в первой четверти. Они начали чувствовать себя комфортно, они почувствовали игру. У нас совершенно не получилось найти способ вернуться в игру. Сегодня мы оказались явно не готовы к финалу. Хочу поздравить своих игроков и клуб с тем, чего мы добились. Мы провели великолепный сезон в Евролиге. Конечно, нам хотелось победить, но очевидно, что "Барселона" лучше нас, и сегодня это было ясно. В такой ситуации, как финал, у них выше уровень и больше опыта.

Что касается остальных четвертьфиналов, будущий соперник ЦСКА "Анадолу Эфес" добил в пятом матче мадридский "Реал" - 88:83. Турки считались явными фаворитами противостояния, подкрепив свои амбиции очень уверенными победами в первых двух матчах. А затем задрожали под нажимом опытнейших мадридских ветеранов и дважды уступили на выезде. И все-таки в пятой игре преимущество "Эфеса" в совокупном таланте перевесило.

Напомним, именно ЦСКА и "Анадолу" играли в решающем матче последнего на сегодняшний день "Финала четырех" в испанской Витории-Гастейс. И тогда верх взяли армейцы - 91:83.

В минувшей "регулярке" очные встречи команд были сродни качелям. Сначала ЦСКА уничтожил "Эфес" на своем паркете - 100:65, а затем в гостях сам потерпел крупнейшее для себя поражение в истории Евролиги - 70:100. Это все к тому, что предсказать исход российско-турецкого противостояния будет очень сложно.

Ну а "Барселона" за выход в финал поспорит с "Миланом", которым руководит экс-наставник ЦСКА итальянец Этторе Мессина. А еще за миланцев играют недавно выступавшие за армейцев Кайл Хайнс и Серхио Родригес. Лишь в пятом матче команде, ведомой звездными ветеранами, удалось сломить сопротивление немецкой "Баварии" - 92:89.

Между тем

Во втором по силе мужском баскетбольном дивизионе Суперлиге 1 завершился сезон. Победителем чемпионата второй раз кряду стала "Самара". Но, если в 2019 году, когда волжане завоевали свой предыдущий титул, конкурентов у них особо не нашлось (в финале питерский "Спартак" был повержен с сухим счетом 3-0), то сейчас победу самарцам пришлось выгрызать.

Для определения сильнейшего в финальной серии "Самары" с екатеринбургским "Уралмашем" потребовалось максимальное количество матчей - пять. Сюжет решающей встречи соответствовал ее статусу. К концу третьей четверти волжская команда вела 64:53 и, казалось, победу уже не упустит. Однако уральцы сумели практически догнать соперника, и все же в концовке нервы у "Самары" были крепче - 86:73. Титул самого ценного игрока сезона достался капитану чемпионов, Антону Глазунову.

В серии за "бронзу" также в пятом матче ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" был сильнее московской "Руны" - 76:74.