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05.05.2021 07:49
Рубрика: Спорт

В Уфе чемпионку мира по шашкам приветствовали огромными флагами

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ
Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ

Утром 5 мая семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в родную Уфу, очередной раз подтвердив свое звание королевы шашек. В аэропорту спортсменку ждал сюрприз: ее встречали, растянув огромные флаги России и Республики Башкортостан. Таким образом жители республики выразили свою поддержку и уважение к прославленной шашистке.

Фото: www.instagram.com / tamaratansykkuzhina
Тамара Тансыккужина: Я должна была выиграть

Как рассказали в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ, в аэропорту к Тамаре Тасыккужиной выстроилась огромная очередь желающих сфотографироваться с королевой шашек и получить ее автограф.

- Впервые меня встречает такое количество людей, можно сказать, что это апогей моей спортивной карьеры! Очень довольна, что всех удалось порадовать. Матч был сложным, потому что помимо спортивной составляющей был затронут политический аспект. Никто не хотел проигрывать и уступать. Много болельщиков стояло за каждой стороной. Моя уверенность вновь меня не подвела. Надо всегда верить в себя. Я благодарна всем, кто за меня болел и писал слова поддержки в социальных сетях, - сказала чемпионка.

Напомним, матч за звание чемпионки мира по международным шашкам завершился 3 мая в Варшаве: 42-летняя Тамара Тансыккужина обыграла 29-летнюю полячку Наталью Садовскую. Особое внимание к себе чемпионат привлек после того, как 27 апреля во время четвертого раунда к столу, где шла игра, подошел секретарь матча и убрал российский флаг. Отвлекшись на этот инцидент, башкирская спортсменка допустила грубую ошибку. В знак солидарности перед следующим игровым днем Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола.

Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ
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