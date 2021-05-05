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05.05.2021 00:15
Рубрика: Спорт

"Зенит" не смог выйти в "Финал четырех" Евролиги

Текст: Илья Соболев
Питерский "Зенит" уступил в гостях "Барселоне - 53:79 в решающем пятом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги и не смог выйти в "Финал четырех" турнира.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В случае победы "Зенит" стал бы первой командой, занявшей восьмое место в регулярном чемпионате, которая выбила в четвертьфинале победителя "регулярки". Увы, исторический момент придется отложить.

Фото: euroleague.ne
Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Уже первую четверть "Барселона" закончила с 9-очковым преимуществом, которое впоследствии продолжала методично наращивать. Ключевой стала игра испанцев в защите: гости реализовали всего 35 процентов бросков со средней дистанции и 22 процента из-за трехочковой дуги. При таких неважных показателях питерцы позволяли себе слишком часто ошибаться и со штрафной линии (61 процент попаданий). Причем, не сказать, что "Барса" совсем не давала сопернику шансов. К примеру, на старте третьей четверти у "сине-гранатовых" по третьему фолу получили лидеры команды Никола Миротич и Брендан Дэвис и присели на лавку. Но "Зенит" этим воспользоваться не мог. Наоборот: третья 10-минутка стала худшей для гостей - всего девять набранных очков.

К сожалению, не лучшим образом проявил себя лидер питерцев, канадец Кевин Пангос, набравший всего семь очков, а человека, способного подхватить знамя, в этот вечер в российской команде не нашлось.

Тем не менее, "Зениту" стоит отдать должное: многие не верили, что подопечные Хавьера Паскуаля смогут одержать хотя бы одну победу в серии. Но питерцы заставили выложиться соперника по максимуму. При этом "сине-бело-голубые" из-за травм не могли рассчитывать на двух своих важных игроков, поляка Матеуша Понитку и литовца Артураса Гудайтиса.

В "Финале четырех" "Барселона" теперь встретится с итальянским "Миланом", который в пятом матче своей серии был сильнее немецкой "Баварии" - 92:89. Другую пару составили московский ЦСКА и турецкий "Анадолу Эфес", обыгравший сегодня также в пятом матче противостояния мадридский "Реал" - 88:83.

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