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05.05.2021 12:36
Рубрика: Спорт

В РФС осудили действия "Зенита" и МВД Петербурга в отношении фанатов "Локо"

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по организации в Санкт-Петербурге матча 28-го тура чемпионата страны между "Зенитом" и московским "Локомотивом". Встреча команд прошла 2 мая в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяев поля (6:1), которым этот результат принес досрочно чемпионский титул.

Фото: РИА Новости
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После игры железнодорожники пожаловались в РФС и Российскую премьер-лигу (РПЛ) по факту излишней строгости по отношению к своим болельщикам, которых, в числе прочего, принудительно отвозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга, несмотря на то, что у части из них были билеты на самолет или же они приехали на игру на личных автомобилях.

В РФС заявили, что следят за проверкой всех аспектов организации матча, которую проводит РПЛ.

"Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК "Локомотив". Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК "Зенит" и МВД", - говорится в сообщении на сайте организации.

Там подчеркнули, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачило чемпионский праздник, специально подготовленный к этому матчу. Общая задача всех сторон - создание комфортных условий для тех, кто приходит на стадионы.

"РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись", - отметили в организации.

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