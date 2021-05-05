Шесть игроков покинули расположение сборной РФ по хоккею

Шесть хоккеистов покинули сбор российской команды, которая продолжает подготовку к стартующему 21 мая чемпионату мира по хоккею.

По итогам четырех матчей Еврочелленджа, в которых сборная России дважды переиграла белорусов и уступила оба матча Швейцарии, расположение команды покинули голкипер Тимур Билялов, два игрока линии обороны Андрей Сергеев и Никита Лямкин, а также форварды Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

Тренерский штаб поблагодарил хоккеистов за работу, пожелал и успехов в дальнейшей карьере.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира примет участие в этапе Евротура - Шведских играх, которые состоятся с 12 по 15 мая.

С 21 мая по 6 июня в Риге пройдет чемпионат мира, где российская команда в групповой стадии сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Беларуси, Дании и Великобритании.