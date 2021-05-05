СМИ: Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса

Олимпиада в Токио под угрозой: власти Японии рассматривают возможность продления чрезвычайного положения, введенного в столице и других городах страны из-за пандемии. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

Сообщается, что из-за резкого роста новых случаев COVID-19 правительство может продлить после 11 мая меры по борьбе с коронавирусом в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего. Напомним, эти меры действуют в стране с 25 апреля. Если ограничения останутся в силе, это поставит под вопрос проведение Олимпиады, запланированной на 23 июля-8 августа.

Продление мер сегодня японский премьер-министр Есихидэ Суга обсудит с членами правительства.