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05.05.2021 11:57
Рубрика: В мире

СМИ: Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса

Текст: Диана Ковалева
Фото: FRANCK ROBICHON/EPA Фото: FRANCK ROBICHON/EPA
Фото: FRANCK ROBICHON/EPA

Олимпиада в Токио под угрозой: власти Японии рассматривают возможность продления чрезвычайного положения, введенного в столице и других городах страны из-за пандемии. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

Фото: ARIS MESSINIS / AFP
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Сообщается, что из-за резкого роста новых случаев COVID-19 правительство может продлить после 11 мая меры по борьбе с коронавирусом в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего. Напомним, эти меры действуют в стране с 25 апреля. Если ограничения останутся в силе, это поставит под вопрос проведение Олимпиады, запланированной на 23 июля-8 августа.

Продление мер сегодня японский премьер-министр Есихидэ Суга обсудит с членами правительства.

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