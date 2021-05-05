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05.05.2021 15:42
Рубрика: Спорт

СМИ: Тренер Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

Португальский тренер Руй Витория близок к подписанию контракта с московским "Спартаком". Как сообщает издание O Jogo, стороны близки к тому, чтобы достигнуть соглашение.

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Контракт с Виторией будет подписан на два или три сезона, а его заработная плата составит около 4,5 миллиона евро в год.

Руй Витория ранее работал клубе из Саудовской Аравии "Эль-Наср", который он покинул в декабре 2020 года. Ранее он возглавлял на родине "Бенфику", с которой завоевал два титула чемпиона страны.

Во вторник Sport24 сообщил о том, что "Спартак" практически договорился с бывшим наставником "Монако" Леонарду Жардимом.

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