СМИ: Тренер Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком"

Португальский тренер Руй Витория близок к подписанию контракта с московским "Спартаком". Как сообщает издание O Jogo, стороны близки к тому, чтобы достигнуть соглашение.

Контракт с Виторией будет подписан на два или три сезона, а его заработная плата составит около 4,5 миллиона евро в год.

Руй Витория ранее работал клубе из Саудовской Аравии "Эль-Наср", который он покинул в декабре 2020 года. Ранее он возглавлял на родине "Бенфику", с которой завоевал два титула чемпиона страны.

Во вторник Sport24 сообщил о том, что "Спартак" практически договорился с бывшим наставником "Монако" Леонарду Жардимом.