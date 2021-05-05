Первая ракетка России и третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в третий круг "Мастерса" в Мадриде, прервав серию из шести поражений подряд на грунте, - с турнира ATP-500 в Барселоне-2019.

Медведев всегда уступал в своих стартовых матчах на испанских кортах, а также в Риме или в Париже на "Ролан Гаррос". Он никогда не скрывал, что не любит грунт. 5 мая Даниил тоже был недоволен кортом, бил по нему ракеткой и пререкался с судьей. Но в итоге в матче второго круга в Мадриде россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина - 4:6, 6:4, 6:2.

После победы Даниила возобновились ставшие уже традиционными подсчеты, что же нужно Медведеву, чтобы стать первой ракеткой. Он отдал вторую строчку испанцу Рафаэлю Надалю, когда тот взял титул в Барселоне. Но обогнать и Рафу, и лидера рейтинга серба Новака Джоковича россиянин может уже через две недели. Если вдруг Медведев выиграет свой первый грунтовый титул на кортах в Мадриде или Риме и дойдет как минимум до полуфинала на другом турнире, а Джокович оступится до финала в Риме, то Даниил займет первую строчку. И станет первым теннисистом не из "Большой четверки", который возглавит рейтинг, после американца Энди Роддика, радовавшегося званию первой ракетки мира всего одну неделю в январе 2004 года.

- Как только ты поднимаешься на вторую строчку, ты хочешь удержать эту позицию как можно дольше. В то же время у тебя появляется новая цель - стать первой ракеткой мира. Если, конечно, ты собираешься прогрессировать, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Но это не так просто. От того, что ты вернешься в свою квартиру и на протяжении месяца будешь бегать по всем комнатам по 10 раз каждый день, твое желание не исполнится. Сила мысли тут не работает. Нужно хорошо играть, брать серьезные титулы. Именно на этом я и сосредоточусь.

Между тем Аслан Карацев тоже не стоит на месте. Он одержал еще одну победу над представителем топ-10 - девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом (2:6, 6:4, 6:1).