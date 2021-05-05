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05.05.2021 20:52
Рубрика: Спорт

Укрепился на грунте

Медведев впервые начал в Мадриде с победы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
Первая ракетка России и третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в третий круг "Мастерса" в Мадриде, прервав серию из шести поражений подряд на грунте, - с турнира ATP-500 в Барселоне-2019.

Медведев всегда уступал в своих стартовых матчах на испанских кортах, а также в Риме или в Париже на "Ролан Гаррос". Он никогда не скрывал, что не любит грунт. 5 мая Даниил тоже был недоволен кортом, бил по нему ракеткой и пререкался с судьей. Но в итоге в матче второго круга в Мадриде россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина - 4:6, 6:4, 6:2.

Фото: EPA
Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс"

После победы Даниила возобновились ставшие уже традиционными подсчеты, что же нужно Медведеву, чтобы стать первой ракеткой. Он отдал вторую строчку испанцу Рафаэлю Надалю, когда тот взял титул в Барселоне. Но обогнать и Рафу, и лидера рейтинга серба Новака Джоковича россиянин может уже через две недели. Если вдруг Медведев выиграет свой первый грунтовый титул на кортах в Мадриде или Риме и дойдет как минимум до полуфинала на другом турнире, а Джокович оступится до финала в Риме, то Даниил займет первую строчку. И станет первым теннисистом не из "Большой четверки", который возглавит рейтинг, после американца Энди Роддика, радовавшегося званию первой ракетки мира всего одну неделю в январе 2004 года.

- Как только ты поднимаешься на вторую строчку, ты хочешь удержать эту позицию как можно дольше. В то же время у тебя появляется новая цель - стать первой ракеткой мира. Если, конечно, ты собираешься прогрессировать, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Но это не так просто. От того, что ты вернешься в свою квартиру и на протяжении месяца будешь бегать по всем комнатам по 10 раз каждый день, твое желание не исполнится. Сила мысли тут не работает. Нужно хорошо играть, брать серьезные титулы. Именно на этом я и сосредоточусь.

Между тем Аслан Карацев тоже не стоит на месте. Он одержал еще одну победу над представителем топ-10 - девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом (2:6, 6:4, 6:1).

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