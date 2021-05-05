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05.05.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Теряем лучших

Вадим Шипачев не сыграет на ЧМ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 98(8449)
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Накануне из Новогорска, где тренируется команда, пришла неприятная новость: на предстоящем турнире сборной не сможет помочь один из ее лидеров, Вадим Шипачев.

В лице 34-летнего центрфорварда российская команда потеряла не только лучшего бомбардира регулярного чемпионата минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, но и капитана. Так что заменить Шипачева тренерскому штабу будет нелегко.

Фото: iStock
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Официальная причина, по которой хоккеиста не будет в Риге, - травма верхней части тела, беспокоившая Вадима еще с Кубка Гагарина, где он с московским "Динамо" вылетел на стадии четвертьфинала. Очень обидно, тем более сам Шипачев признавался, что хотел сыграть на чемпионате мира.

Как сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России, в отсутствии Шипачева капитанская нашивка перейдет к другому опытному игроку, 29-летнему защитнику магнитогорского "Металлурга" Егору Яковлеву.

Что касается дальнейших планов сборной, 10 мая она отправится в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура, Чешских играх.

Оттуда российская команда 16 мая отправится в Ригу, где после пятидневного карантина стартует на чемпионате мира.

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