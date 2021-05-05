Такой он человек. Вот уже полтора десятка лет помогает людям с тяжелой судьбой. Выпадет свободное время в супернапряженном графике, и депутат Госдумы, многократный чемпион мира Анатолий Карпов отправляется в места заключения. В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) - тюрьмах и колониях - проводит сеансы одновременной игры, общается с сидельцами.

Проект Карпова серьезен, как и сам Анатолий Евгеньевич. Не просто слова, а подтвержденный серьезными исследованиями результат работы за шахматной доской. Шахматы помогают заключенным научиться мирно общаться друг с другом, снижают агрессию, выводят из состоянии депрессии. Игра учит шахматистов, кем бы и какими бы они ни были, искать и принимать верные решения. В конкретном случае с зэками это может способствовать условно-досрочному освобождению, более целеустремленному поиску места в новой свободной жизни.

Может быть, и поэтому программа, курируемая Анатолием Карповым, и привлекла внимание ФИДЕ и ее президента Аркадия Дворковича, выйдя на широкий международный простор. Называется она Chess for Freedom (переведем как "Шахматы для свободы") и проводится вместе с Департаментом шерифа округа Кук (штат Иллинойс, США). Шахматное образование вводится в тюрьмах нескольких стран. И уже 11 мая на сайте Chess. com состоится первый международный матч-турнир между командами заключенных из России, которые сыграют с американцами, и сборных Армении и Испании.

А буквально за час до матча в Центральном шахматном клубе пройдет онлайн-пресс-конференция. Ее участники президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и многократный чемпион мира и патрон программы Анатолий Карпов хорошо известны всем, кто сделал в жизни хоть один шахматный ход. К ним присоединится и другая любопытная фигура - шериф округа Кук Томас Дарт. И хотя по-английски слово dart обозначает дротик, разговор на пресс-конференции пойдет совсем не о метании этих снарядов.