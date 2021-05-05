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05.05.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Камней с запасом

Керлингистки уверенно держатся в лидерах ЧМ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
Женская сборная России по керлингу со скипом Алиной Ковалевой одержали восемь побед в восьми матчах предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари, и возглавляют турнирную таблицу.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Накануне наши девушки - скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова - обыграли команду Китая со счетом 8:4. В среду вечером россиянки проводят матч против сборной Швеции.

Сборная России по керлингу впервые отобралась на Олимпиаду

Всего в предварительном этапе ЧМ, который представляет собой круговой турнир, принимают участие 14 команд. Две лучшие сборные напрямую выходят в полуфинал. Еще четыре команды будут пробиваться в плей-офф через стыковые матчи.

Чемпионат мира также является квалификационным к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Чтобы получить путевку на Игры, нужно войти в первую шестерку по итогам "предвариловки".

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