"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, по сумме двух матчей переиграв мадридский "Реал".

Первый матч между этими командами, который прошел на прошлой неделе в Мадриде, завершился вничью - 1:1. А это значит, что для выхода в финал "Реалу" была нужна либо любая победа, либо результативная ничья.

С первых минут лондонцы завладели преимуществом, создавая куда больше угрозы, чем соперник. На 28-й минуте хозяевам наконец-то удалось открыть счет. Тимо Вернер с близкого расстояния добил головой отскочивший от перекладины мяч.

Удивительно, но пропущенный мяч окончательно деморализовал мадридцев. До конца первой половины самым заметным игроком команды стал голкипер Тибо Куртуа, спасший команду в непростых ситуациях.

После перерыва "Реал" снова уступал в активности сопернику. Игроки лондонского клуба чаще доходили до ворот соперника, но забить им никак не удавалось. И лишь на 85-й минуте встречи Мэйсон Маунт окончательно похоронил безвольный "Реал" - 2:0.

"Челси" в третий раз в истории вышел в финал турнира, где сыграет с другим английским клубом "Манчестер Сити". Матч пройдет 29 мая в Стамбуле.