Дубль Капризова не спас "Миннесоту" от поражения

Очередной яркий матч провел российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, даже, несмотря на то, что его команда уступила "Вегасу" - 2:3.

Обе шайбы "дикарей" на счету нашего соотечественника. На 52-й минуте Капризов сравнял счет в матче, а на 54-й вывел свою команду вперед. Но "Миннесота" победу не удержала, уступив в овертайме. Между тем у Кирилла уже 47 (26 голов +21 передач) очков в 52 матчах "регулярки".

Добавим, что в этой игре Капризов отметился не только голами. В середине первого периода россиянин подрался с Заком Уайтклаудом: наш форвард завалил противника на лед и разбил ему нос. Оба, в итоге, получили штрафы.