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Рубрика: Спорт

Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы"

Текст: Илья Соболев
Фото: Jack Thomas - WWFC/Wolves via Getty Images Фото: Jack Thomas - WWFC/Wolves via Getty Images
Фото: Jack Thomas - WWFC/Wolves via Getty Images

Английский клуб "Астон Вилла" предложил УЕФА провести предстоящий финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" на своем домашнем стадионе "Вилла Парк".

Фото: EPA-EFE/Neil Hall
"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов

По плану, матч должен пройти 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Как сообщает Sky Sports, ключевой аргумент бирмингемцев: если провести матч на "Вилла Парк", то английским болельщикам в количестве примерно восьми тысяч человек не придется ехать в Турцию, где наблюдается самым большой процент зараженных коронавирусом в Европе. В пользу этого варианта уже высказалось и британское правительство.

Тем не менее, УЕФА пока твердо намерено сыграть финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Напомним, что главный матч турнира должен был пройти там еще в прошлом году, но из-за пандемии еврокубки пришлось приостановить. Лигу чемпионов в итоге доигрывали в "пузыре" в Лиссабоне. По мнению Sky Sports, изменить планы УЕФА может только форс-мажор. К примеру, если турецкое правительство решит, что проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле небезопасно.

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