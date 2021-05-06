Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы"

Английский клуб "Астон Вилла" предложил УЕФА провести предстоящий финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" на своем домашнем стадионе "Вилла Парк".

По плану, матч должен пройти 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Как сообщает Sky Sports, ключевой аргумент бирмингемцев: если провести матч на "Вилла Парк", то английским болельщикам в количестве примерно восьми тысяч человек не придется ехать в Турцию, где наблюдается самым большой процент зараженных коронавирусом в Европе. В пользу этого варианта уже высказалось и британское правительство.

Тем не менее, УЕФА пока твердо намерено сыграть финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Напомним, что главный матч турнира должен был пройти там еще в прошлом году, но из-за пандемии еврокубки пришлось приостановить. Лигу чемпионов в итоге доигрывали в "пузыре" в Лиссабоне. По мнению Sky Sports, изменить планы УЕФА может только форс-мажор. К примеру, если турецкое правительство решит, что проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле небезопасно.