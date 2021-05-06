Хоккеисты "Вашингтона" и "Рейнджерс" устроили шесть драк в первые пять минут

"Вашингтон" в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл в гостях "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:2, но запомнится эта встреча отнюдь не голами.

Предыдущий матч этих команд, состоявшийся пару дней назад, ознаменовался грандиозным скандалом. Тафгай столичной команды Том Уилсон в одном из эпизодов ударил в лицо лежащего форварда "рейнджеров" Павла Бучневича, а затем опрокинул на лед Артемия Панарина, предварительно схватив противника за волосы. Инцидент вызвал бурю возмущения в североамериканских хоккейных кругах, но НХЛ не нашла оснований для дисквалификации Уилсона, ограничившись смехотворным штрафом в размере пяти тысяч долларов.

В итоге, "парни с бродвея", как еще называют "Рейнджерс" попытались устроить самосуд в следующей встрече. Едва произошло стартовое вбрасывание, как хоккеисты команды сцепились друг с другом в формате три на три. Причем игроков "Рейнджерс" совершенно не смутил тот факт, что Уилсона на льду не было. По результатам драки у хозяев удаления получили Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе, а у "Вашингтона" в штрафной бокс отправились Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

Уилсон вышел на лед на исходе первой минуты и тут же был вызван на дуэль Брэндоном Смитом. Естественно, в неравном бою победителем вышел тафгай "Вашингтона". К окончанию пятой минуты игры состоялись еще два кулачных поединка: Битетто подрался с Раффлем, а Строум с Эллером. Никогда раньше в истории НХЛ стартовые пять минут матча не вмещали в себя шесть драк.

В самой концовке первого периода Кевин Руни из "Рейнджерс" со скамейки запасных спародировал Уилсона, тот ответил, и оба были наказаны на 10 дисциплинарных минут. Как результат, уже в первом периоде команды на двоих нахватали 100 минут штрафа.