Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет с российским флагом

Несмотря на запреты, российский флаг будет находиться на матче за титул чемпиона мира между нынешним обладателем короны норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Об этом заявил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов на церемонии награждения первой онлайн-олимпиады.

Напомним, Ян Непомнящий вынужден выступать под флагом российской шахматной федерации из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

"Хотел бы выразить благодарность FIDE за то, что согласовали матч на звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном. Нам отрадно, что в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка "Экспо", на которой не действуют ограничения. Там будет даже два наших флага - флаг Федерации шахмат России и флаг России", - приводит слова Филатова ТАСС.

Состязание за корону пройдет 24 ноября по 16 октября. Право сразиться с Карлсеном Непомнящий получил, выиграв Турнир претендентов, завершившийся в Екатеринбурге в апреле.