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06.05.2021 16:47
Рубрика: Спорт

Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде

Текст: Илья Соболев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Россиянин Медведев опустился на третье место в рейтинге ATP

Третья ракетка мира Медведев, посеянный в Мадриде под вторым номером, в трех сетах уступил чилийцу Кристиану Гарину - 4:6, 7:6 (7:2), 1:6. Это был первый турнир Даниила после того, как он переболел коронавирусом.

Что касается Карацева, то после победы над 10-м номером мирового рейтинга аргентинцем Диего Шварцманом, он не справился с казахстанцем Александром Бубликом - 4:6, 3:6.

Из россиян борьбу продолжает только Андрей Рублев, который позже сразится с американцем Джоном Изнером.

Турнир в Мадриде относится к категории "Мастерс". Престижнее только турниры Большого шлема и итоговый турнир АТР.

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