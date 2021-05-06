Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Третья ракетка мира Медведев, посеянный в Мадриде под вторым номером, в трех сетах уступил чилийцу Кристиану Гарину - 4:6, 7:6 (7:2), 1:6. Это был первый турнир Даниила после того, как он переболел коронавирусом.

Что касается Карацева, то после победы над 10-м номером мирового рейтинга аргентинцем Диего Шварцманом, он не справился с казахстанцем Александром Бубликом - 4:6, 3:6.

Из россиян борьбу продолжает только Андрей Рублев, который позже сразится с американцем Джоном Изнером.

Турнир в Мадриде относится к категории "Мастерс". Престижнее только турниры Большого шлема и итоговый турнир АТР.