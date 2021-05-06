Мичков поделился ожиданиями от матча с Канадой в финале ЮЧМ-2021

Лидер сборной России Матвей Мичков рассказал об отношении к индивидуальным рекордам после победного матча против финнов (6:5) в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею.

Матвей в этой игре отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 11-й на турнире. По количеству заброшенных шайб за отдельно взятый ЮЧМ он уступает только Александру Овечкину, который в 2002 году забил 14 голов. В финале сборная России сыграет с Канадой. Матч пройдет рано утром седьмого мая.

"В финале нас ждет очень важная игра с гораздо более серьезным соперником. Большая честь для всех ребят представлять нашу страну. Будем биться, будем бороться. Будем готовиться к завтрашней игре. В наших успехах велика роль вратаря Сергея Иванова. Он тащил нас всегда и везде. Дай Бог, чтобы все сложилось, и он сыграл завтра также, как и в предыдущих матчах. Вся команда ему благодарна", - отметил Мичков.

Спортсмен рассказал, что его сравнивают с канадцем Конором Бедардом, но играет всегда команда, а не отдельные личности. В целом, Канада - очень сильный соперник. Там много известных игроков, не только Беддар. Будет интересный матч, уверен .

"То, что впереди меня остался только Овечкин, ничего не значит. Главное, чтобы команда выиграла в финале", - сказал Мичков.