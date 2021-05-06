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06.05.2021 08:38
Рубрика: Спорт

Мирошниченко назвал дисциплинированной игру россиян в полуфинале ЮЧМ

Текст: Илья Соболев

Один из лидеров юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко прокомментировал победу над сверстниками из Финляндии (6:5) в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который проходит в США. Сам Мирошниченко в этом матче отметился дублем.

Фото: vk.com/fhr
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"Финны больше удалялись, а мы больше реализовывали. У нас парни сыграли дисциплинированно, и это помогло нам выиграть. По-моему, я и после первой игры говорил, что никаких отдельных личностей у финнов мы не разбирали. Готовились к этому матчу, как и к предыдущему. Просто нам сказали поменьше удаляться. Кроме того, в первом матче нас подвела усталость. Поэтому в той игре удалялись. Сейчас сыграли дисциплинированно, результат налицо", - сказал Мирошниченко.

"Конечно, Никита Чибриков, наш капитан, молодец, забил нужные голы. У парней поднялся дух. Он проявлял себя как лидер, как капитан. Поддерживал нас. Очень важную роль сегодня сыграл. К Канаде будем готовиться, как и к любому другому сопернику. Секретов раскрывать не надо. С поддержкой болельщиков все у нас получится", - отметил он.

В финале 7 мая рано утром по Москве сборная России сыграет с командой Канады.

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