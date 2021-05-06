Определено время финала Россия - Канада на ЮЧМ-2021

Сборная России сыграет с Канадой в финале юниорского (до 18 лет) чемпионата мира по хоккею, который проходит в штате Техас, США. Матч начнется в ночь с шестого на седьмое мая в 04:00 утра по московскому времени.

В полуфинале россияне вышли победителями из перестрелки с финнами - 6:5. Шайбами у наших отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, а также Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, которые отличились по два раза.

Канадцы в своем полуфинале разгромили шведов со счетом 8:1. "Кленовые листья" выиграли все шесть матчей на турнире. Отметим, что на ЮЧМ-2019 сборная России также вышла в финал, но уступила в решающем матче шведской команде.