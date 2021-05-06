Орлов сделал три передачи и стал второй звездой в матче с "Рейнджерс"

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" в гостях одолел "Рейнджерс" со счетом 4:2.

У победителей хет-триком отметился Ти Джей Оши, еще одна шайба на счету Ника Дауда. "Рейнджеры" ответили голами Алекси Лафренье и Моргана Бэррона.

Отметим, что весомый вклад в победу столичной команды внес Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский хет-трик. Неудивительно, что, в итоге, его признали второй звездой встречи.

В игре не принимали участие главные звезды команд: капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и лидер атак нью-йоркцев Артемий Панарин. У обоих травмы.

Добавим, что в первом периоде матча прошло сразу шесть драк, а в совокупности в стартовой трети игры команды получили 100 минут штрафа.