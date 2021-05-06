"Реал" выставил Эдена Азара на трансфер

Мадридский "Реал" выставил бельгийского полузащитника команды Эдена Азара на трансфер. Об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

По его словам, бельгиец, которому уже исполнилось 30 лет, не считается неприкасаемым игроком. В то же время Педрероль подчеркнул, что продать Азара будет нелегко. Деньги, вырученные с потенциального трансфера игрока, "Реал" планирует потратить на форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Напомним, Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года. Сумма сделки составила порядка 114 миллионов евро. Однако раскрыться в Мадриде Азару пока так и не удалось из-за постоянных травм. Подсчитано, что их за неполные два года у Эдена накопилось не менее десяти.

Кроме того, игрок настроил против себя болельщиков "Реала" своим поведением после поражения от "Челси" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2). Камеры зафиксировали, как Азар со смехом общался со своими одноклубниками. Тот же телеканал El Chiringuito TV подготовил о бельгийце сюжет, в котором говорится, что "Эден Азар после своего проступка не может оставаться в "Реале" ни на секунду".