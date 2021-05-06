Россия сразится с Канадой за "золото" юниорского ЧМ-2021

Этой ночью в городке Фриско штата Техас, США, завершится чемпионат мира для игроков не старше 18 лет. В финале турнира встречаются классические соперники мирового хоккея - Россия и Канада.

А за сутки до финала наша сборная под началом Альберта Лещева в зрелищной перестрелке была сильнее финнов - 6:5. Команды уже встречались друг с другом на групповом этапе. Наши тогда потерпели обиднейшее поражение по буллитам 3:4, хотя меньше чем за две минуты до конца основного времени вели в счете 3:1. Так что в 1/2 финала россияне были буквально поставлены перед необходимостью брать реванш. И они это сделали.

В самый нужный момент снова здорово проявили себя лидеры. Матвей Мичков забросил свою 11-ю шайбу на турнире, а капитан команды Никита Чибриков и еще один наш вундеркинд Иван Мирошниченко оформили по дублю.

Впрочем, на послематчевой пресс-конференции парни на своих подвигах не зацикливались. Мирошниченко рассказал, что выиграть команде помогла дисциплина: "Нам сказали поменьше удаляться. Кроме того, в первом матче нас подвела усталость. Сейчас сыграли дисциплинированно, результат налицо". А Мичков отметил игру а: "Он тащил нас всегда и везде. Команда ему очень благодарна".

К слову, Мичков, Чибриков и Иванов были признаны оргкомитетом ЮЧМ-2021 лучшими игроками турнира в составе сборной России.

Вслед за организаторами некоторые итоги без учета финального матча подведем и мы. Вне зависимости от исхода встречи с канадцами ЮЧМ-2021 для наших парней смело можно назвать успешным. Мы вышли в финал второй раз подряд (в 2019 году россияне уступили в решающем матче шведам, а в 2020-м чемпионат мира не проводился). В последний раз такую стабильность сборная России демонстрировала 12 (!) лет назад.

Форварды Матвей Мичков, Никита Чибриков, а также вратарь Сергей Иванов были признаны лучшими игроками ЮЧМ в составе нашей сборной

Турнир в Техасе показал, что наша страна, несмотря ни на что, богата талантами. 16-летний Мичков, 17-летний Мирошниченко и другие выдержали первое испытание давлением. Не растворились, не ушли в тень, как это часто бывает, а сыграли так, как от них ожидали: скауты и боссы клубов НХЛ, присутствовавшие на матчах, думается, получили пищу для размышления.

Нам определенно будет что вспомнить после Техаса. И победу над США после камбэка со счета 1:5, разгром чехов - 11:1, да тот же полуфинал с финнами. Кстати, наставник суоми Петри Карьялайнен после поражения дал нашей команде, пожалуй, самую лестную и в то же время исчерпывающую характеристику.

"Мичков, Мирошниченко, Чибриков. Это очень хорошие игроки. Но во время игры на первый план выходят действия команды. Я всегда отмечаю их игру в обороне, как они закрывают центр. У России очень трудно выигрывать борьбу один в одного. Игроки, которых вы назвали, - очень хорошие, но выделяются не они, а то, как они играют всей пятеркой, одним целым".

Между тем

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги получился богатым на события.

В центре внимания изначально была встреча в "Мэдисон Сквер Гарден", где "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2. Разумеется, все дело в контексте. Пару дней назад в матче этих команд произошла потасовка, по ходу которой тафгай столичной команды Том Уилсон сначала ударил в лицо лежащего форварда "Рейнджерс" Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина, предварительно схватив его за волосы. Лидер "рейнджеров", к слову, в итоге, получил травму и выбыл до конца сезона. Инцидент вызвал бурю возмущения в североамериканских хоккейных кругах, однако НХЛ не нашла оснований для дисквалификации Уилсона, оштрафовав его на смехотворные пять тысяч долларов.

История получила продолжение, едва состоялось стартовое вбрасывание очередного матча. Несмотря на то что Уилсона на льду не было, "рейнджеры" тут же навязали соперникам кулачный бой в формате три на три. Сам тафгай появился на льду на исходе первой минуты игры и тут же получил вызов на дуэль от Брэндона Смита. Чуть позже на льду разгорелись еще две драки. В итоге, в первые пять минут матча зрители увидели аж шесть драк - такого в истории НХЛ давно не было. В совокупности за первый период команды насобирали на двоих 100 минут штрафа.

"Если бы департамент безопасности игроков выполнил свою работу - защитил бы игроков - этого позора никогда бы не произошло", - написал журналист Винс Меркольяно.

Из-за побоищ как-то на второй план ушла собственно хоккейная составляющая матча. А между тем защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик и был признан второй звездой встречи.

Яркий матч удался лидеру "Миннесоты" Кириллу Капризову, несмотря на то, что его команда уступила "Вегасу" - 2:3. Россиянин забросил обе шайбы своей команды: на его счету уже 47 (26 голов + 21 передача) очков в 52 матчах "регулярки". А еще и тут не обошлось без драки. В первом периоде Капризов схлестнулся с Уайтклаудом и одержал в скоротечном бою однозначную победу, завалив противника на лед и разбив ему нос.