Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.

В третьем круге Рублев в упорном поединке уступил американцу Джону Изнеру - 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7). Матч продолжался немногим более двух часов. Отметим, что россиянин был посеян на турнире под шестым номером.

Ранее на той же стадии споткнулись соотечественники Рублева. Даниил Медведев не смог справиться с чилийцем Кристианом Гарином, а Аслан Карацев уступил казахстанцу Александру Бублику.

Напомним, что турнир в Мадриде относится к категории "мастерс". Престижнее соревнований этой категории только турниры Большого шлема и итоговый турнир АТР.