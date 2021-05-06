Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая

На первенстве мира по керлингу Россия уже добыла пропуск в Пекин-2022 и теперь девушки бьются за титул. Фото: РИА Новости

7 мая, пятница

"Матч ТВ"

18.00. Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд в Канаде. Предварительный этап. Россия - США. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь с 7 на 8 мая). Керлинг. Чемпионат мира. Матч плей-офф. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.55. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" (Грозный) - "Тамбов". Прямая трансляция.

20.00. Футбол. Чемпионат России. "Сочи" - "Ротор" (Волгоград). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Эльче". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" - "Лилль". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

18.55. Баскетбол. Мужчины. Лига чемпионов ФИБА. "Финал Восьми" в Нижнем Новгороде. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Мужчины. Лига чемпионов ФИБА. "Финал Восьми". Второй полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

10.00, 21.20. Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет) в США. Финал. Россия - Канада. Повторы ночной трансляции.

"Евроспорт 1"

18.30. Велошоссе. "Тур Алгарве" в Португалии. Третий этап (из пяти). Прямая трансляция.

8 мая, суббота

"Матч ТВ"

15.55. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Испании". Квалификация. Прямая трансляция.

17.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид). Прямая трансляция.

19.15. Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Краснодар". Прямая трансляция.

01.00 (в ночь с 8 на 9 мая). Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

04.30 (в ночь с 8 на 9 мая). Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Второй полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Уфа" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

16.55. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Сампдория". Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Осасуна". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

13.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Нант" - "Бордо". Прямая трансляция.

15.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Специя" - "Наполи". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Лорьян". Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Лацио". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

18.30. Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Матч плей-офф. Прямая трансляция.

00.00 (в ночь с 8 на 9 мая). Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

16.45. Борьба. Олимпийский квалификационный турнир в Болгарии. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

14.50. Велошоссе. Супермногодневная гонка "Джиро д Италия". Первый этап (из 21-го). Индивидуальная гонка с раздельным стартом в Турине (дистанция 8,6 км). Прямая трансляция.

18.30. Велошоссе. Многодневная гонка категории "Pro" "Тур Алгарве" в Португалии. Четвертый этап (из пяти). Прямая трансляция.

9 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

15.40. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Испании". Гонка. Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

15.50. Баскетбол. Мужчины. Лига чемпионов ФИБА. "Финал Восьми" в Нижнем Новгороде. Игра за третье место. Прямая трансляция.

19.05. Баскетбол. Мужчины. Лига чемпионов ФИБА. "Финал Восьми". Суперфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

15.25. Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" - "Аякс". Прямая трансляция.

17.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Вальядолид". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Сельта". Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Севилья". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

13.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Сассуоло". Прямая трансляция.

15.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" - "Аталанта". Прямая трансляция.

18.00. Футбол. Чемпионат Франции. "Реймс" - "Монако". Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Севилья". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

14.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Кельн" - "Фрайбург". Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц". Прямая трансляция.

19.05. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Кротоне". Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" - "Пари Сен-Жермен". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

16.55. Регби. Чемпионат России. Полуфинал (из двух игр). Второй матч. "Локомотив" (Пенза) - "Металлург" (Новокузнецк). /Первый матч - 30:27/. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

10.55. Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Азербайджане. Прямая трансляция.

17.30. Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Матч за третье место. Прямая трансляция.

22.00. Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

18.00. Борьба. Олимпийский квалификационный турнир в Болгарии. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

13.35. Велошоссе. Супермногодневка "Джиро д Италия". 2-й этап (из 21-го). Групповая равнинная гонка по маршруту Ступиниджи - Новара (179 км). Прямая трансляция.

18.30. Велошоссе. Многодневная гонка категории "Pro" "Тур Алгарве" в Португалии. Пятый, заключительный этап. Прямая трансляция.

10 мая, понедельник

"Матч Премьер"

15.30. Футбол. Чемпионат России. "Урал" - "Ростов" (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.

18.30. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Химки" (Московская область). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

16.55. Регби. Чемпионат России. Полуфинал (из двух игр). Второй матч. "Красный Яр" (Красноярск) - "Енисей-СТМ" (Красноярск). /Первый матч - 6:15/. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

13.15. Велошоссе. Супермногодневка "Джиро д Италия". 3-й этап (из 21-го). Групповая среднегорная гонка по маршруту Биелла - Канале (190 км). Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.