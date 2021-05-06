Сборная России сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021

Сборная России пробилась в финал юниорского (до 18 лет) чемпионата мира по хоккею, который проходит в американском Техасе. В полуфинале команда Альберта Лещева одолела финнов - 6:5.

Это была вторая встреча команд на турнире. В рамках группового этапа россияне обиднейшим образом упустили победу, ведя в счете 3:1 меньше, чем за две минуты до конца основного времени. А в буллитах точнее оказались финны - 4:3. Так что в полуфинале подопечные Альберта Лещева были буквально поставлены перед необходимостью брать у суоми реванш, чтобы продолжить борьбу за золото.

Несмотря на исключительную важность результата, соперники не стали тратить время на раскачку. Уже на четвертой минуте Даниил Лазутин на скорости ворвался в зону финнов и неудобной стороны клюшки замкнул передачу капитана Никиты Чибрикова - 1:0.

Danil Lazutin get things started early and puts @russiahockey up just 3:08 into the 1st period against @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/5aeEplzkSZ — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

Правда, в счете россияне вели недолго. Почти сразу Илья Квочко оставил свою команду в меньшинстве, чем Финляндия моментально воспользовалась. На пятой минуте встречи отличился Саму Салминен - 1:1.

BUT wait! Only 58 seconds later Samu Salminen answers back and ties it up for @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/xjY6WuVhnM — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

Прошло еще чуть более полутора минут, и численное преимущество получили уже наши. Но большинство едва не обернулось для россиян пропущенной шайбой. Арсений Коромыслов лишь фолом прервал стремительную контратаку соперника, вынудив судей назначить буллит в ворота россиян. В итоге, надежно сыграл голкипер Сергей Иванов, не дрогнувший в дуэли с Сами Пяйвяринтой.

Наши остались в большинстве и уверенно разыграли лишнего. На исходе седьмой минуте цели достиг классный кистевой бросок Матвея Мичкова - 2:1. К слову, эта шайба стала для нашего форварда уже 11-й на ЧМ-2021. По числу голов на отдельно взятом турнире Мичков повторил достижения Никиты Кучерова (2011) и Ильи Ковальчука (2001).

И снова финны довольно быстро отыгрались. На 10-й минуте Вернер Миетинен слету добил шайбу после дальнего броска Вильями Юусолы. Судьи потратили несколько минут на просмотр эпизода на предмет высоко поднятой клюшки или помехи вратарю, но гол все же засчитали - 2:2.

DID YOU SEE THAT?! 😮

Verner Miettinen with a no-look shot from the air ties things up for @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/lK7ufTA2xw — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

До перерыва команды упустили еще несколько шансов забить, а самая реальная возможность на 16-й минуте была у суоми. На 16-й минуте в результате ошибки наших защитников сразу два финна выкатились на российского вратаря, но Никита Новиков успел вернуться в оборону и помешать соперникам довести дело до гола.

Второй период прошел с ощутимым перевесом россиян, о чем свидетельствует тотальное превосходство наших по броскам в створ (18-5), однако материализовать его удалось лишь на 34-й минуте. Вновь помогло удаление у финнов, которое использовал Никита Чибриков, оказавшийся в нужное время в нужном месте в момент добивания - 3:2.

Только теперь сразу отыграться у соперника не получилось. Более того, финны снова остались в меньшинстве и с огромным трудом отстояли свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, наши все равно забили, пусть и в равных составах. Быструю атаку по центру на 38-й минуте завершил Чибриков, оформивший дубль - 4:2.

На старте третьего периода сборная России сделала свое преимущество еще более комфортным, реализовав уже третье большинство в этом матче из пяти. На 44-й минуте Иван Мирошниченко, человек с самой длинной фамилией на турнире, как заметил официальный твиттер ИИХФ, классным финтом выгадал себе убойную позицию и бросил с кистей в дальний угол - 5:2.

Этот гол оказался очень кстати, потому что довольно быстро финны тоже получили возможность поиграть пять на четыре и одну шайбу отыграли. На 47-й минуте свою фамилию в протоколе запечатлел Йоаким Кемелл - 3:5.

It's not over 'til it's over. Joakim Kemell with a beauty shot to put @leijonat within 2 goals. #U18Worlds pic.twitter.com/on0yrDnsOd — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

На этом обмен ударами между соперниками не закончился. На 51-й минуте Федор Свечков здорово поборолся за шайбу в чужой зоне, ее подхватил Мирошниченко и мастерски разобрался в ближнем бою с финским вратарем Аку Коскенвуо - 6:3.

Впрочем, суоми тут же показали, что расслабляться нашим еще рано. Через несколько секунд после вбрасывания Саму Салминен бросил и попал, став автором дубля - 4:6.

Практически в следующем эпизоде правила нарушил Всеволод Гайдамак, а у финнов появился шанс подобраться к россиянам совсем близко. Однако в этот раз наше меньшинство сработало на отлично. За четыре минуты до конца основного времени суоми снова получили численное превосходство, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Это помогло им отыграть еще одну шайбу: на 58-й минуте дубль оформил еще один финн, Кемелл - 5:6. Но на большее соперника не хватило.

В финале россияне сыграют с Канадой, которая ранее разгромила шведов - 8:1.