СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях

Московский "Спартак" намерен предложить французскому защитнику клуба Самуэлю Жиго новый контракт.

Срок нынешнего соглашения 27-летнего футболиста истекает летом 2022 года. По информации "Спорт-Экспресс", "красно-белые" хотят продлить с ним отношения еще на три года с повышением зарплаты. Отметим, что Жиго уже выступает за москвичей три года и стал одним из ключевых игроков команды.

В сентябре прошлого года сообщалось о предметном интересе к Жиго со стороны французского "Лиона". Тогда клуб был готов отпустить защитника только за 20 миллионов евро.

Что касается предстоящих переговоров, директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов не подтвердил информацию. По его словам, обсуждение контракта будет возможно только по окончании сезона, передает Sport24.