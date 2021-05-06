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06.05.2021 21:32
Рубрика: Спорт

С "Джиро" бесятся

Стартует престижная многодневная гонка по дорогам Италии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
Первая из трех самых важных многодневных гонок сезона стартует 8 мая в Турине. Всего на "Джиро д Италия" пройдет 21 этап. Одним из фаворитов на место в топ-3 итоговой генеральной классификации специалисты называют россиянина Александра Власова из казахстанской команды "Астана".

В прошлом году из-за пандемии главные гонки были перенесены на осень. Поэтому "Тур де Франс", "Джиро" и "Вуэльта Испания" шли подряд нескончаемым сериалом. Причем две последние многодневки даже частично наложились друг на друга. Теперь календарь в определенной степени нормализовался, хотя отдельные старты все-таки отменяются.

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Фантастически популярная в Италии "Джиро" ведет историю с 1909 года, проводится в 104-й раз. У местных любителей спорта футбол до 30 мая отойдет на второй план. В пелотоне 23 команды по восемь велосипедистов в каждой. Россия представлена двумя: это Павел Сиваков из британской "INEOS Grenadiers" и первый номер "Астаны" Александр Власов.

Наши гонщики побеждали в общем зачете "Джиро" трижды. Розовую майку лидера увозили домой Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). После того как блистательную карьеру Меньшов завершил, в нашем мужском велошоссе наступило некое безвременье. Однако в прошлом сезоне заставил серьезно заговорить о себе уроженец Выборга Власов, который в апреле этого года справил свое 25-летие. Александр выиграл несколько мощных по составу участников гонок в Европе, на "Джиро" сошел из-за проблем с желудком, а вот на "Вуэльте" занял общее 11-е место. В 2021-м россиянин успел несколько раз отличиться: второе место на "Париж - Ницца" и третье на "Туре Альп" в Италии и Австрии.

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