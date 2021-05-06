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06.05.2021 08:50
Рубрика: Спорт

Тренер остался доволен игрой российских хоккеистов в полуфинале ЮЧМ

Текст: Илья Соболев
Фото: vk.com/fhr Фото: vk.com/fhr
Фото: vk.com/fhr

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев поделился эмоциями от победы своей команды над сверстниками из Финляндии (6:5) в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

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"Конечно, эмоции положительные, вышли в финал. Немного смазали концовку. Но ребята молодчики, выстояли. Спасибо им. Перед канадцами, во-первых, нам нужно правильно восстановиться. Посмотрим матч сборной Канады и завтра в бой", - сказал Лещев.

"Когда готовились к игре с финнами, обращали внимание на то, как правильно делать выход из под давления. Большинство сработало, потому что мы его наигрывали. Это плоды того, что мы делали в тренировочном процессе. Мы постоянно говорим, что в этом возрасте самое главное - это концентрация, особенно после того, как забиваешь голы", - добавил он.

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