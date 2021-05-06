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Рубрика: Спорт

Ударный Альбион

В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
В финале Лиги чемпионов 29 мая в Стамбуле сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". Два клуба английской Премьер-лиги встретятся в решающем матче турнира во второй раз за три года.
В полуфинале "Челси" обыграл рекордсмена по числу побед в Лиге чемпионов мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0. Фото: Reuters В полуфинале "Челси" обыграл рекордсмена по числу побед в Лиге чемпионов мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0. Фото: Reuters
В полуфинале "Челси" обыграл рекордсмена по числу побед в Лиге чемпионов мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0. Фото: Reuters

Вторым путевку в финал забронировал "Челси". Лондонская команда на удивление легко прошла в полуфинале "Реал": после ничьей в Мадриде (1:1) футболисты Томаса Тухеля достаточно уверенно обыграли на своем поле "сливочных" со счетом 2:0.

Фото: Reuters
Клуб из Манчестера дважды обыграл "ПСЖ" и вышел в финал Лиги чемпионов

Для "синих" уже стало доброй традицией менять тренера по ходу сезона и добиваться с ним успеха. Достаточно сказать, что все три раза "Челси" выходил в финал Лиги чемпионов после того, как менял наставника после начала сезона. Так было в 2008 году (Авраам Грант вместо Жозе Моуринью), в триумфальном для клуба 2012 году (Роберто Ди Маттео вместо Андре Виллаш-Боаша), и вот теперь. Томас Тухель в январе сменил Фрэнка Лэмпарда, и пока этот ход руководства "аристократов" дает плоды: лондонцы пробились в финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, а также идут на четвертом месте в Премьер-лиге.

К слову, Тухель - первый тренер в истории Лиги чемпионов, вышедший в финал два года подряд с разными командами. Напомним: в прошлом году немецкий специалист участвовал в решающем матче турнира с "ПСЖ", но уступил в нем "Баварии" (0:1).

- Мы добились потрясающего достижения, хочу поздравить ребят. Говорить о финале пока рано, потому что всегда могут быть травмы, еще какие-то нюансы. Надеюсь, мы отправимся в Стамбул в сильнейшем составе. "Челси" хочет пройти путь до конца и завоевать трофей, - отметил Тухель.

Английские клубы во второй раз за три года разыграют главный трофей Лиги чемпионов

Что касается "Реала", то после ухода из команды Криштиану Роналду летом 2018 года "королевский клуб" ни разу не играл в финале Лиги чемпионов. Хотя до того мадридцы трижды подряд завоевывали трофей и все три раза их тренировал Зинедин Зидан.

- "Челси" заслужил победу. Мы бились, но не смогли ничего сделать. Но при этом я горжусь своими футболистами. Дойти до полуфинала весьма непросто, особенно с таким графиком. Теперь ребята отдохнут и будут готовиться к матчам чемпионата Испании, - подчеркнул Зидан.

Добавим, что накануне стало известно, сколько человек смогут посетить финал на "Олимпийском стадионе" в Стамбуле. УЕФА и местные власти планируют заполнить стадион на треть, допустив 25 тысяч зрителей. "Манчестер Сити" и "Челси" получат по четыре тысячи билетов для своих болельщиков.

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