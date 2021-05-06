В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси"

Вторым путевку в финал забронировал "Челси". Лондонская команда на удивление легко прошла в полуфинале "Реал": после ничьей в Мадриде (1:1) футболисты Томаса Тухеля достаточно уверенно обыграли на своем поле "сливочных" со счетом 2:0.
Для "синих" уже стало доброй традицией менять тренера по ходу сезона и добиваться с ним успеха. Достаточно сказать, что все три раза "Челси" выходил в финал Лиги чемпионов после того, как менял наставника после начала сезона. Так было в 2008 году (Авраам Грант вместо Жозе Моуринью), в триумфальном для клуба 2012 году (Роберто Ди Маттео вместо Андре Виллаш-Боаша), и вот теперь. Томас Тухель в январе сменил Фрэнка Лэмпарда, и пока этот ход руководства "аристократов" дает плоды: лондонцы пробились в финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, а также идут на четвертом месте в Премьер-лиге.
К слову, Тухель - первый тренер в истории Лиги чемпионов, вышедший в финал два года подряд с разными командами. Напомним: в прошлом году немецкий специалист участвовал в решающем матче турнира с "ПСЖ", но уступил в нем "Баварии" (0:1).
- Мы добились потрясающего достижения, хочу поздравить ребят. Говорить о финале пока рано, потому что всегда могут быть травмы, еще какие-то нюансы. Надеюсь, мы отправимся в Стамбул в сильнейшем составе. "Челси" хочет пройти путь до конца и завоевать трофей, - отметил Тухель.
Что касается "Реала", то после ухода из команды Криштиану Роналду летом 2018 года "королевский клуб" ни разу не играл в финале Лиги чемпионов. Хотя до того мадридцы трижды подряд завоевывали трофей и все три раза их тренировал Зинедин Зидан.
- "Челси" заслужил победу. Мы бились, но не смогли ничего сделать. Но при этом я горжусь своими футболистами. Дойти до полуфинала весьма непросто, особенно с таким графиком. Теперь ребята отдохнут и будут готовиться к матчам чемпионата Испании, - подчеркнул Зидан.
Добавим, что накануне стало известно, сколько человек смогут посетить финал на "Олимпийском стадионе" в Стамбуле. УЕФА и местные власти планируют заполнить стадион на треть, допустив 25 тысяч зрителей. "Манчестер Сити" и "Челси" получат по четыре тысячи билетов для своих болельщиков.