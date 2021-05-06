Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала список кандидатов на пост президента организации, а также в ее совет.

В число кандидатов в совет FIS вошла и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В ближайшие дни FIS проверит документы, предоставленные всеми кандидатами, и подтвердит их допуск к выборам. Каждый кандидат в президенты FIS получит по 10 минут на презентацию на Генеральной ассамблее Международного лыжного конгресса. Кандидатам в совет на презентации будет отведено по пять минут.

Выборы, по итогам которых будут названы президент и 16 членов совета FIS, состоятся 4 июня. Срок полномочий каждого избранника рассчитан до следующего конгресса FIS, который пройдет весной 2022 года.