Арбитр Васильев отстранен от работы в РПЛ

Арбитр Станислав Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ. В отношении него проводится служебная проверка.

Причиной для такого решения стала работа судьи на матче 28-го тура РПЛ между "Ротором" и "Ахматом", который завершился победой хозяев со счетом 1:0. На 85-й минуте встречи Васильев не назначил явный пенальти в ворота волгоградского клуба. Как заявил глава экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, подобные ошибки не сопоставимы с профессиональным уровнем арбитра высшего дивизиона российского футбола.

"Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева", - цитирует РИА Новости слова Хачатурянца.

По его словам, до окончания проверки арбитр точно не будет задействован на матчах РПЛ, а его дальнейшая судьба будет решена по ее итогам.

Также по итогам заседания ЭСК РФС признала ошибку арбитра Василия Казарцева а матче ЦСКА - "Уфа". На 86-й минуте уфимцы нарушили правила в своей штрафной, но пенальти назначен не был.