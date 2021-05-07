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07.05.2021 20:46
Рубрика: Спорт

Источник: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

Текст: Максим Домчев
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА договорился о переходе нападающего сборной России Антона Заболотного.

Фото: EPA-EFE/Kiko Huesca
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Как сообщает "Чемпионат", армейцы уже подписали с футболистом "Сочи" контракт. Соглашение 29-летнего Заболотного с футбольным клубом "Сочи" истекает после завершения нынешнего сезона.

По данным источников издания, ради перехода в ЦСКА Заболотный отклонил предложение от "Краснодара". Руководство армейцев рассчитывает, что Заболотный сумеет усилить атаку клуба, который в нынешнем сезоне не слишком успешно выступает в РПЛ.

Заболотный - воспитанник ЦСКА. Он выступал за "Волгарь-Газпром", "Урал", "Динамо" (Брянск), "Уфу", "Факел", "Тосно", "Зенит". С 2019 года он выступает за "Сочи". В нынешнем сезоне на его счету 10 забитых мячей. Игрок также вызывался в сборную России.

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