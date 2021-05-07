Определились соперники юниорской сборной РФ по хоккею на следующем ЧМ

На чемпионате мира 2022 года российская сборная юниоров по хоккею сыграет в группе В. В соперники сборной России достались бронзовые призеры нынешнего турнира шведы, а также команды Белоруссии, Чехии и Германии.

В группе А состав участников будет более серьезным. Помимо сборной Канады, там также выступят всегда претендующие на высокие места команды Финляндии и США, а также швейцарские и латвийские хоккеисты, сообщает сайт Международной федерации хоккея.

Место проведения турнира пока не определено. Он состоится с 21 апреля по 1 мая.

На завершившемся в ночь на пятницу чемпионате мира, который прошел в США, победу одержали канадцы, переигравшие в финале Россию со счетом 5:3. В матче за бронзовые медали шведы разгромили финнов - 8:0.