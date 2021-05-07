"Ахмат" обыграл "Тамбов" в матче 29-го тура РПЛ - 3:1

В поединке 29-го тура чемпионата России по футболу "Ахмат" дома переиграл "Тамбов" - 3:1 (2:0). Победа над аутсайдером турнира позволила грозненскому клубу набрать 39 очком и переместиться на десятое место в РПЛ.

Свой главный матч сезона коллектив из столицы Чечни проиграл еще 21 апреля - самарским "Крыльям Советов" в полуфинале Кубка России, снова оставшись без еврокубков (такую задачу постоянно ставит руководство "Ахмата" перед командой). Это привело к отставке за последние четыре года сразу семи (!) главных тренеров. И пока неизвестно, останется ли на своем посту нынешний наставник Андрей Талалаев. В случае удачного финиша грозненцы могут лишь вытеснить "Краснодар" из первой десятки.

К ее выполнению хозяева во встрече с уже официально вылетевшим из премьер-лиги "Тамбовом", пока не набравшим ни одного очка в весенней части первенства, приступили незамедлительно. Не сильно сопротивляющийся соперник позволил "Ахмату" создать уже в дебюте россыпь опасных моментов.

Открыл счет забитым мячам Харин, четко пробивший с левого угла вратарской мимо голкипера после разрезающей передачи Тимофеева - 1:0, 15-я минута. Тут же Полярус, получивший в одиночестве мяч у линии штрафной, красивым ударом поразил левый верхний угол ворот голкипера тамбовчан Самука - 2:0, 18-я минута.

На чем в первой половине грозненцы и остановились, ограничившись еще попаданиями Янку и Поляруса в перекладину.

Во втором тайме гости сначала провели дерзкую контратаку, но защитник сборной страны Семенов сумел прервать острую передачу Алиева. Затем "Тамбов" и вовсе забил: Архипов перехватил небрежно отброшенный назад защитником хозяев Богуславацом мяч, обыграл голкипера и не промахнулся мимо пустых ворот - 2:1, 63-я минута. А в следующей атаке удар головой Денисова с близкого расстояния голкипер "Ахмата" Шелия отразил с большим трудом.

От нервной концовки поединка (Талалаев вынужден был даже провести две обратные замены) хозяев спас Ильин, красиво обыгравший в центре штрафной трех соперников и отправивший мяч в сетку - 3:1, 80-я минута.

Таким образом, "Ахмат" набирает 39 очков и на данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая на один балл "Краснодар". Кстати, в заключительном туре первенства страны грозненская команда сыграет 16 мая на своем поле с московским "Спартаком", для которого этот поединок, скорее всего, станет определяющим в борьбе за "серебро" и путевку в Лигу чемпионов сезона 2021/2022.