"Сочи" обыграл "Ротор" и поднялся на четвертое место в РПЛ

В пятницу вечером в матче 29-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем поле победил волгоградский "Ротор" - 2:1 (1:1). Решающий мяч Артур Юсупов забил в уже компенсированное судьей время.

"Барсы" набрали 52 очка и догнали идущий на третьем месте столичный "Локомотив", включившись, таким образом, не только в борьбу за медали РПЛ, но и путевку в Лигу чемпионов.

Поединок на олимпийской арене "Фишт" являлся чрезвычайно важным для обоих соперников, хотя и находящихся на разных полюсах турнирной таблицы. Хозяева в случае виктории могут набрать 52 очка и сравняться с московским "Локомотивом", который на данный момент занимает третье место. Ну, а волжане ведут отчаянное сражение за право остаться в РПЛ (они имеют 21 балл и опережают идущую на 15-м месте "Уфу" лишь по дополнительным показателям).

В искрометном дебюте поединка "Ротор мог отличиться дважды (Кверквелия и Щеткин не попали в ворота с близкого расстояния), а вот "Сочи" два раза отправлял мяч в сетку чужих ворот. Правда, первый из них после подсказки ВАР арбитр Сергей Карасев отменил из-за офсайда, но второй был забит в рамках правил (хотя снова главный судья советовался со своим видеоассистентом).

Это Юсупов сделал заброс в центр штрафной, где Руденко оттеснил Кверквелия и сначала пробил в Чондрича, но отскочивший от голкипера мяч попал в сочинца и оказался в сетке - 1:0, 9-я минута.

Явно расстроенные волгоградцы тут же едва не оказались вообще в нокауте. Для них еще хорошо, что Чондрич парировал посланный Антоном Заболотным мяч из пределов штрафной, а Нобоа не попал в ворота из убойной позиции.

Казалось, "барсы" полностью завладели инициативой, однако гости вскоре классно использовали стандарт. После подачи углового Кипиани мощный центрфорвард "Ротора" Щеткин перепрыгнул соперников и метров с семи отправил мяч головой в недосягаемый для голкипера Николая Зоболотного левый угол - 1:1, 30-я минута.

Вполне ожидаемо сразу после перерыва "барсы", которых такой результат не устраивал категорически, пошли вперед. Но и гости лишь защищаться отнюдь не собирались. Более того, на удар Юсупова из неплохой позиции волжане ответили похожим выстрелом Жигулева. Затем Давиташвили чуть не закрутил мяч в дальнюю "девятку" сочинских ворот, а на 59-й минуте похожим образом он и вовсе попал в перекладину.

Заболотный ответил двумя своими опасными ударами, причем во втором случае не попал головой метров с четырех. На 76-й минуте Бурмистров, добивая отбитый голкипером после удара головой Юсупова мяч, промахнулся мимо пустых ворот.

И все-таки в уже добавленное судьей время хозяева устроили отчаянный штурм чужих ворот, который четким ударом метров с десяти завершил Юсупов - 2:1, 90+4-я минута.

Это позволило "Сочи" набрать 52 очка, догнать занимающий и третье место "Локомотив" (железнодорожникам они уступают только по дополнительным показателям). В заключительном туре РПЛ "барсы" сыграют в гостях с подмосковными "Химками".