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07.05.2021 06:32
Рубрика: Спорт

Сборная России завоевала серебро юниорского ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная России уступила в финале юниорского чемпионата мира по хоккею команде Канады - 3:5.

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею, который в ночь на пятницу завершился в США, встретились сборные Канады и России. Канадцы считались фаворитами, на групповом раунде они играючи расправлялись со всеми соперниками и лишь против Латвии испытали некоторые трудности, выиграв 4:2. Зато с будущими бронзовыми призерами - шведами, канадцы в двух матчах набросали 20 шайб, выиграв 12:1 в группе и 8:1 в полуфинале.

Фото: vk.com/fhr
Финал ЮЧМ Россия - Канада: С чем подошли команды к решающему матчу

Путь россиян к решающему матчу был не столь тернистым. Два непростых матча с командой Финляндии, волевая победа в овертайме над американцами и две убедительных победы над Германией и Чехией.

Финал команды начали на высоких скоростях. И на шестой минуте встречи счет был открыт. Лидер сборной России Матвей Мичков забросил 12-ю шайбу на турнире, немного обескуражив соперников. Но канадцы тут же ринулись вперед и создали немало опасных моментов у ворот Сергея Иванова. В одном из эпизодов Мэйсон Мактавиш лишь чудом не попал в ворота. Вскоре канадцы получили право на буллит, но Коннор Бедард не сумел переиграть российского голкипера. И все же он реабилитировался перед партнерами, классно бросив с неудобной стороны крюка.

Канадцы продолжили атаковать, владея игровым преимуществом, но снова пропустили. Дмитрий Бучельников поразил дальний верхний угол ворот Бенджамина Годро. Увы, удержать преимущество до перерыва не удалось. Необязательное удаление Ивана Мирошниченко привело к голу Шейна Райта.

Фото: vk.com/fhr
Тренер остался доволен игрой российских хоккеистов в полуфинале ЮЧМ

Второй период прошел с преимуществом россиян. Они несколько раз получали численное преимущество, но забить все никак не удавалось. Один раз на выручку канадцам пришла стойка ворот. Зато соперник свои шансы использовал - Бреннан Отман и Логан Стэнковен сделали лидерство канадцев более чем ощутимым.

Россияне продолжили атаковать и в третьей 20-минутке. И в середине периода наконец-то сумели реализовать численное преимущество. Гол на счету Владимира Грудинина. После этого сборная России ринулась отыгрываться. За минуту и 17 секунд тренерский штаб заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но Шейн Райт поставил крест на надежде россиян отыграться - 3:5.

Поражение тем обиднее, что по игре сборная России не уступала сопернику. Подвела же россиян слабая реализация большинства. Канадцы выиграли юниорский чемпионат мира впервые с 2013 года. Сборная России второй год подряд проигрывает в финале.

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