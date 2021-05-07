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Рубрика: Спорт

"Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" вышли в финал Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале лиги Европы УЕФА.
Игроки "Вильярреала" праздную выход в финал ЛЕ. Фото: Adrian DENNIS / AFP Игроки "Вильярреала" праздную выход в финал ЛЕ. Фото: Adrian DENNIS / AFP
Игроки "Вильярреала" праздную выход в финал ЛЕ. Фото: Adrian DENNIS / AFP

В четверг прошли ответные полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. В Лондоне "Арсенал" принимал испанский "Вильярреал", который на своем поле добился победы со счетом 2:1.

Фото: Reuters
В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси"

Хозяева больше атаковали и в концовке имели несколько реальных шансов для взятия ворот, но Роб Холдинг и Пьер-Эмерик Обамеянг свои моменты не реализовали. Матч так и завершился со счетом 0:0, и "Вильярреал" по сумме двух встреч стал финалистом турнира.

Для наставника испанского клуба Унаи Эмери этот финал Лиги Европы - уже пятый в карьере. В трех из них он побеждал вместе с "Севильей".

Английский "Манчестер Юнайтед" после домашней победы над "Ромой" со счетом 6:2 в ответной встрече уступил - 2:3. В составе римского клуба голы на счету Эдина Джеко, Бриана Кристанте и Николы Залевского. У английского клуба дубль оформил уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

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