"Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" вышли в финал Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале лиги Европы УЕФА.

В четверг прошли ответные полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. В Лондоне "Арсенал" принимал испанский "Вильярреал", который на своем поле добился победы со счетом 2:1.

Хозяева больше атаковали и в концовке имели несколько реальных шансов для взятия ворот, но Роб Холдинг и Пьер-Эмерик Обамеянг свои моменты не реализовали. Матч так и завершился со счетом 0:0, и "Вильярреал" по сумме двух встреч стал финалистом турнира.

Для наставника испанского клуба Унаи Эмери этот финал Лиги Европы - уже пятый в карьере. В трех из них он побеждал вместе с "Севильей".

Английский "Манчестер Юнайтед" после домашней победы над "Ромой" со счетом 6:2 в ответной встрече уступил - 2:3. В составе римского клуба голы на счету Эдина Джеко, Бриана Кристанте и Николы Залевского. У английского клуба дубль оформил уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.