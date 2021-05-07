"За ребят не стыдно": Главный тренер юниорской сборной РФ оценил финальный матч

В ночь на пятницу российская команда уступила канадцам со счетом 3:5 и завоевала серебряные медали проходившего в США чемпионата мира среди юниоров.

После матча наставник нашей сборной Альберт Лещев похвалил своих игроков. "Они просто молодцы. Проявили русский характер. Мы играли сегодня за страну, мне за ребят не стыдно", - приводит его слова сайт ФХР.

По словам Лещева, во втором периоде команда потеряла концентрацию, пропустив две шайбы. А к игре вратаря Сергея Иванова у главного тренера вопросов нет. "Сергеем Ивановым я доволен сегодня на сто процентов", - сказал он.

По итогам турнира самым ценным игроком был признан российский нападающий Матвей Мичков. Лещев уверен, что у парня большое будущее.

"Он очень талантливый игрок, играл под моим руководством в "СКА-1946". У него большое будущее. Что делает его особенным? Он нелогичный, неординарный игрок, человек-гол" , - сказал он.

Сам Мичков после матча признался, что сильно расстроен вторым местом, поскольку команда ехала в США побеждать.

"Ребята бились, упрекнуть в поражении некого. Так сложилось, это жизнь, нужно уметь принимать поражение. Будем забывать потихоньку этот турнир и готовиться к следующему. Сделаем выводы и будем работать дальше - вернемся и выиграем золото", - сказал он. Дай бог, чтобы все получилось.