"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

Мюнхенская "Бавария" стала чемпионом Германии уже девятый раз кряду и 31-й за всю историю. Это стало известно после того, как "РБ Лейпциг", у которого оставались математический шансы догнать баварцев, уступил в 32-м туре Бундеслиги дортмундской "Боруссии" - 2:3.

В оставшихся двух турах команда из Лейпцига сможет набрать максимум 70 очков. У "Баварии" - 71 балл, и это мюнхенцы еще не сыграли в 32-м туре. На матч против менхенгладбахской "Боруссии" они вышли уже в ранге чемпиона.

Отметим, что сразу два игрока в составе "Баварии", форвард Томас Мюллер и защитник Давид Алаба выиграли Бундеслигу по десятому разу - это рекорд турнира.

А для наставника "Баварии" Ханса-Диттера Флика, который по окончании сезона покинет клуб, это седьмой титул за неполных два года у руля мюнхенской команды.