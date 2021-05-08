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08.05.2021 21:50
Рубрика: Спорт

"Челси" выиграл у "Манчестер Сити" в репетиции финала Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев
Лондонский "Челси" в гостях одержал волевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в 35-м туре английской Премьер-лиги.
Фото: EPA-EFE/Laurence Griffiths Фото: EPA-EFE/Laurence Griffiths
Фото: EPA-EFE/Laurence Griffiths

Эту встречу окрестили репетицией финала Лиги чемпионов, ведь те же самые команды 29 мая поспорят за главный трофей клубного европейского футбола. Впрочем, у матча была и турнирная интрига: в случае победы "Манчестер Сити" мог добыть чемпионский титул за два тура до конца английского первенства.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images
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В первом тайме все к этому и шло. На 44-й минуте хозяева воспользовались провалом лондонской команды в обороне, и Рахим Стерлинг открыл счет - 1:0. Через минуту "горожане" должны были удваивать преимущество, но Серхио Агуэро не сумел забить с пенальти.

Во втором тайме на 63-й минуте счет размочил Хаким Зиеш. Затем "Челси" забил еще дважды, но оба раза из положения "вне игры". И все-таки до финального свистка гостям удалось поразить ворота соперника по правилам. Уже в добавленное время Маркос Алонсо замкнул передачу Тимо Вернера - 2:1.

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