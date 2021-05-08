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08.05.2021 17:56
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл сотую квалификацию в карьере

Текст: Илья Соболев
Фото: Bryn Lennon/Getty Images Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе "Формула-1", Гран-при Испании в Барселоне.

Фото: Gabriel Buoys/Pool via AP
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Для Хэмилтона это второй "поул" в сезоне и уже сотый за карьеру. Идущий по этому показателю вторым Михаэль Шумахер с 68 победами в квалификациях остался далеко позади.

"Не могу поверить, что мы добрались до сотни. Это все заслуга мужчин и женщин, которую работают на базе, постоянно поднимают планку и никогда не сдаются. Иметь такую поддержку, работать с этими людьми - мечта для меня. Путь, который мы прошли вместе - невероятен. Кто бы мог подумать в 2012-м, когда мы только начинали сотрудничество с "Мерседесом", что у нас будет сто побед в квалификациях. Я в восторге. Чувствую себя так, словно, это мой первый "поул", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Второе место у гонщика "Ред Булл" голландца Макса Ферстаппена, уступившего Хэмилтону 0,036 секунды. Замкнул тройку быстрейших еще один пилот "Мерседеса", финн Валтерри Боттас (+0,132).

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за "Хаас", показал худшее, 20-е время. Его напарник, немец Мик Шумахер, стал 18-м, сумев опередить помимо партнера по команде еще и канадца Николаса Латифи из "Уильямса".

Гонка пройдет завтра в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.

Спорт Формула-1