"Локомотив" и "Динамо" не забили голов в дерби

Новости

На Москву обрушилось почти 60 процентов месячной нормы осадков 20:04
Нагула и Крыжановский выиграли на "Кубке мэра Москвы" по бильярду 19:55
От коронавируса умер советский актер Ариф Гулиев 19:41
"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в чемпионате Испании 19:34
В Совфеде допустили сокращение рабочей недели для ряда категорий россиян 19:15
Евросоюз внес залог за организатора антироссийской акции в Грузии 19:05
Путин заявил о работе по укреплению военной базы в Таджикистане 18:55
Организованные пляжи открылись в Греции 18:49
Неймар продлил контракт с "ПСЖ" 18:39
Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" 18:29
В ЕС не стали отменять право интеллектуальной собственности на вакцины 18:25
В День Победы движение в Москве ограничат 18:20
Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения" 18:13
Хэмилтон выиграл сотую квалификацию в карьере 17:56
В ЕС хотят упростить поездки для вакцинированных граждан 17:40
В Госдуме предупредили о возможности нового дипломатического кризиса с ЕС 17:24
Европа планирует снизить число бедных с 21% до 3,5% к 2030 году 17:08
Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд 17:05
Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых 17:00
"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ 16:54
Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая 16:45
Годовалый ребенок выпал из окна в Москве 16:42
День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян 16:39
Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе 16:37
Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт" 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 19:06
Рубрика: Спорт

"Локомотив" и "Динамо" не забили голов в дерби

Текст: Илья Соболев
Нулевой ничьей завершилась встреча московских "Локомотива" и "Динамо" в 29-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Из-за санкций, связанных с нарушением регламента, "Локо" был вынужден проводить домашний матч на нейтральном стадионе, которым стала "Арена-Химки". Может, поэтому "железнодорожники" поначалу чувствовали себя не в своей тарелке, а преимуществом владели "бело-голубые". Впрочем, в концовке первого тайма номинальным хозяевам удалась острая атака, которую завершил Франсуа Камано. Вот только, как оказалось, француз нарушил правила в борьбе с динамовским защитником Иваном Ордецом. Главный арбитр встречи Павел Кукуян рассмотрел фол с помощью видеосистемы помощи судьям и взятие ворот отменил.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Уфа" сыграла вничью с "Зенитом" в РПЛ

Во втором тайме гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку на 73-й минуте получил Ордец. Однако "Локо" воспользоваться численным преимуществом так и не смог. Самый реальный шанс упустил Зе Луиш, удар в упор которого на 75-й минуте парировал голкипер "бело-голубых" Игорь Лещук.

Ничья не устроила ни одну из команд. "Динамо" после нее потеряло даже математические шансы сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Подопечные Сандро Шварца занимают на данный момент седьмое место и выше шестого в итоговой турнирной таблице не поднимутся. Важные очки потерял и "Локомотив", сражающийся со "Спартаком" за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. У команд сейчас по 53 очка, но "Спартак" имеет игру в запасе.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Чемпионат России по футболу 2020/2021