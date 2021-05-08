"Локомотив" и "Динамо" не забили голов в дерби

Нулевой ничьей завершилась встреча московских "Локомотива" и "Динамо" в 29-м туре Российской Премьер-лиги.

Из-за санкций, связанных с нарушением регламента, "Локо" был вынужден проводить домашний матч на нейтральном стадионе, которым стала "Арена-Химки". Может, поэтому "железнодорожники" поначалу чувствовали себя не в своей тарелке, а преимуществом владели "бело-голубые". Впрочем, в концовке первого тайма номинальным хозяевам удалась острая атака, которую завершил Франсуа Камано. Вот только, как оказалось, француз нарушил правила в борьбе с динамовским защитником Иваном Ордецом. Главный арбитр встречи Павел Кукуян рассмотрел фол с помощью видеосистемы помощи судьям и взятие ворот отменил.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку на 73-й минуте получил Ордец. Однако "Локо" воспользоваться численным преимуществом так и не смог. Самый реальный шанс упустил Зе Луиш, удар в упор которого на 75-й минуте парировал голкипер "бело-голубых" Игорь Лещук.

Ничья не устроила ни одну из команд. "Динамо" после нее потеряло даже математические шансы сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Подопечные Сандро Шварца занимают на данный момент седьмое место и выше шестого в итоговой турнирной таблице не поднимутся. Важные очки потерял и "Локомотив", сражающийся со "Спартаком" за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. У команд сейчас по 53 очка, но "Спартак" имеет игру в запасе.