Мирошниченко: Когда сказали, что не еду в США, расстроился почти до слез

Среди тех, кто встречал хоккеистов в аэропорту Шереметьево, был и корреспондент "Российской газеты". После официальной части небольшое интервью "РГ" дал один из лидеров сборной Иван Мирошниченко.

Если абстрагироваться от проигранного финала, чемпионат мира можно назвать успешным?

Иван Мирошниченко: Для нас это был отличный чемпионат мира, просто не повезло. Хотелось золота, но ничего страшного.

Чем запомнится этот турнир помимо хоккея?

Иван Мирошниченко: Даже не знаю. Это все одно сплошное большое воспоминание. Это первый для меня чемпионат мира, большой опыт, большое давление. Запомню каждую мелочь.

То есть давление ощущалось?

Иван Мирошниченко: Определенно. Плюс болельщиков пускали, может, не так много, но все равно. Значительная часть из них были россияне. В интернете много обсуждалось.

Было чувство, что за этим юниорским чемпионатом мира следят больше, чем обычно?

Иван Мирошниченко: Конечно! В этом году не так много соревнований проходило. Поэтому наш турнир был на слуху.

При этом в центре внимания были вы с Матвеем Мичковым. Это не мешало?

Иван Мирошниченко: Об этом всегда говорили. Нам остается только каждую игру доказывать, что не зря о нас говорят.

Ты ведь мог и не поехать на чемпионат мира. Миграционная служба США тебя не пускала. Как это было изнутри?

Иван Мирошниченко: Пришла информация, что мне нельзя пересекать границу Соединенных Штатов. Когда узнал, переживал, конечно. Но не от меня это все зависело.

Что почувствовал в тот момент?

Иван Мирошниченко: Очень сильно расстроился. Почти до слез.

Как узнал, что все-таки едешь в Штаты?

Иван Мирошниченко: Я ждал в Новогорске до последнего. И там мне сказали: все, едешь сто процентов.

Быстро удалось отпустить всю эту ситуацию? После первого матча с американцами, в котором ты оформил дубль, все говорили, мол, Мирошниченко отомстил…

Иван Мирошниченко: Я даже не думал об этом, если честно. Уже после игры увидел вот это все: отомстил и так далее. Я сам на этом не зацикливался совершенно.

Как жилось в условиях "пузыря"?

Иван Мирошниченко: В "пузыре" тяжеловато. Никуда не выйти, ничего не сделать.

Чем занимался в свободное время?

Иван Мирошниченко: Да в телефоне сидел, телевизор смотрел.

Как работалось с Альбертом Викторовичем Лещевым? Какой он из себя тренер?

Иван Мирошниченко: Отличный тренер. Где надо - накричит, где надо похвалит.

Чего все-таки в финале не хватило?

Иван Мирошниченко: Может, не хватило эмоций, усталость повлияла. Вы же видели полуфинал с финнами, очень тяжелая игра была.

Есть мнение, что вам не хватило практики с такими интенсивными командами, как Канада…

Иван Мирошниченко: Не думаю. Такие же парни. Но они обыкновенные, такие же, как и мы. Повлияли мелочи.

По ходу турнира постоянно сравнивали Мичкова и лидера канадцев Коннора Бедарда. Ты можешь их сравнить?

Иван Мирошниченко: Честно, не знаю, что сказать. Это лучше у специальных людей спросить.

Есть хоккеисты, на которых ты сам ориентируешься?

Иван Мирошниченко: Овечкин, Макдэвид, за ними слежу. А так особо нет для меня авторитетов.

Какие ближайшие задачи стоят перед Иваном Мирошниченко?

Иван Мирошниченко: Сейчас главная цель - попасть в основу "Авангарда". От этого и будем дальше отталкиваться.