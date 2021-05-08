Мирошниченко: Когда сказали, что не еду в США, расстроился почти до слез

Среди тех, кто встречал хоккеистов в аэропорту Шереметьево, был и корреспондент "Российской газеты". После официальной части небольшое интервью "РГ" дал один из лидеров сборной Иван Мирошниченко.
Если абстрагироваться от проигранного финала, чемпионат мира можно назвать успешным?
Иван Мирошниченко: Для нас это был отличный чемпионат мира, просто не повезло. Хотелось золота, но ничего страшного.
Чем запомнится этот турнир помимо хоккея?
Иван Мирошниченко: Даже не знаю. Это все одно сплошное большое воспоминание. Это первый для меня чемпионат мира, большой опыт, большое давление. Запомню каждую мелочь.
То есть давление ощущалось?
Иван Мирошниченко: Определенно. Плюс болельщиков пускали, может, не так много, но все равно. Значительная часть из них были россияне. В интернете много обсуждалось.
Было чувство, что за этим юниорским чемпионатом мира следят больше, чем обычно?
Иван Мирошниченко: Конечно! В этом году не так много соревнований проходило. Поэтому наш турнир был на слуху.
При этом в центре внимания были вы с Матвеем Мичковым. Это не мешало?
Иван Мирошниченко: Об этом всегда говорили. Нам остается только каждую игру доказывать, что не зря о нас говорят.
Ты ведь мог и не поехать на чемпионат мира. Миграционная служба США тебя не пускала. Как это было изнутри?
Иван Мирошниченко: Пришла информация, что мне нельзя пересекать границу Соединенных Штатов. Когда узнал, переживал, конечно. Но не от меня это все зависело.
Что почувствовал в тот момент?
Иван Мирошниченко: Очень сильно расстроился. Почти до слез.
Как узнал, что все-таки едешь в Штаты?
Иван Мирошниченко: Я ждал в Новогорске до последнего. И там мне сказали: все, едешь сто процентов.
Быстро удалось отпустить всю эту ситуацию? После первого матча с американцами, в котором ты оформил дубль, все говорили, мол, Мирошниченко отомстил…
Иван Мирошниченко: Я даже не думал об этом, если честно. Уже после игры увидел вот это все: отомстил и так далее. Я сам на этом не зацикливался совершенно.
Как жилось в условиях "пузыря"?
Иван Мирошниченко: В "пузыре" тяжеловато. Никуда не выйти, ничего не сделать.
Чем занимался в свободное время?
Иван Мирошниченко: Да в телефоне сидел, телевизор смотрел.
Как работалось с Альбертом Викторовичем Лещевым? Какой он из себя тренер?
Иван Мирошниченко: Отличный тренер. Где надо - накричит, где надо похвалит.
Чего все-таки в финале не хватило?
Иван Мирошниченко: Может, не хватило эмоций, усталость повлияла. Вы же видели полуфинал с финнами, очень тяжелая игра была.
Есть мнение, что вам не хватило практики с такими интенсивными командами, как Канада…
Иван Мирошниченко: Не думаю. Такие же парни. Но они обыкновенные, такие же, как и мы. Повлияли мелочи.
По ходу турнира постоянно сравнивали Мичкова и лидера канадцев Коннора Бедарда. Ты можешь их сравнить?
Иван Мирошниченко: Честно, не знаю, что сказать. Это лучше у специальных людей спросить.
Есть хоккеисты, на которых ты сам ориентируешься?
Иван Мирошниченко: Овечкин, Макдэвид, за ними слежу. А так особо нет для меня авторитетов.
Какие ближайшие задачи стоят перед Иваном Мирошниченко?
Иван Мирошниченко: Сейчас главная цель - попасть в основу "Авангарда". От этого и будем дальше отталкиваться.